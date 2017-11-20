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В Екатеринбурге вынесен приговор бывшему конкурсному управляющему компании «Хлеб»

УрБК, Екатеринбург, 20.11.2017. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга приговорил к семи годам лишения свободы бывшего конкурсного управляющего ОАО «Хлеб» Андрея Горохова, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Его признали виновным по части 8 статьи 204 УК РФ «Незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, денег за совершение действий (бездействие) в интересах дающего, в особо крупном размере».



В ходе судебного следствия установлено, что в сентябре 2016 года Арбитражным судом Свердловской области ОАО «Хлеб» был признан банкротом. Конкурсным управляющим предприятия с сентября 2016 по март 2017 года был А. Горохов.



В июле 2016 года, в Арбитражный суд Свердловской области поступило заявление одного из коммерческих предприятий о включении требований в размере свыше 84,3 млн руб. в состав 3 очереди реестра требований кредиторов ОАО «Хлеб» с преимущественным правом удовлетворения среди кредиторов 3 очереди.



«После ознакомления с исковыми требованиями Горохов 6 декабря 2016 года предложил представителю указанного предприятия передать ему 5 млн рублей, обязуясь в суде не препятствовать и не возражать против включения 84,3 млн рублей в реестр требований кредиторов. Также конкурсный управляющий обязался заключить мировые соглашения с другими кредиторами, чтобы реализовать имущество ОАО «Хлеб» в пользу подконтрольной коммерческому предприятию фирме», — говорится в сообщении.



Представитель коммерческого предприятия согласился на условия А. Горохова, но предупредил об этом полицию. 22 декабря 2016 года представитель под контролем полиции А. Горохову передали 1 млн 250 тыс. руб. в одном из ресторанов Екатеринбурга.



Отбывать наказание бывший конкурсный управляющий будет в колонии строгого режима.

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