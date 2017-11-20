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В Челябинской области были задержаны 118 тонн санкционных фруктов из Казахстана
20 ноябрь 2017 (15:56)
УрБК, Челябинск, 20.11.2017. Сотрудники Управления Россельхознадзора по Челябинской области задержали пять грузовиков с грушами и яблоками из Казахстана общим весом 118 т. Основанием для задержания оказалась недостоверная информация, указанная в фитосанитарных сертификатах поставщика, сообщает пресс-служба ведомства.
В документации страной происхождения была указана Киргизская Республика. При проведении проверки оказалось, что груши сорта «Конференция» не выращиваются в производственных масштабах в республике и на экспорт не поставляются.
В результате специалисты надзорного ведомства пришли к выводу, что продукция является «санкционной», и в отношении нее должны быть приняты меры по утилизации. 118 т фруктов будут в ближайшее время уничтожены на Увельском утильзаводе.
В документации страной происхождения была указана Киргизская Республика. При проведении проверки оказалось, что груши сорта «Конференция» не выращиваются в производственных масштабах в республике и на экспорт не поставляются.
В результате специалисты надзорного ведомства пришли к выводу, что продукция является «санкционной», и в отношении нее должны быть приняты меры по утилизации. 118 т фруктов будут в ближайшее время уничтожены на Увельском утильзаводе.
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