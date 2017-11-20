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В Екатеринбурге рассмотрят дело о телефонном мошенничестве через рассылку sms от имени банка
20 ноябрь 2017 (15:34)
УрБК, Екатеринбург, 20.11.2017. В Ленинский районный суд Екатеринбурга передано уголовное дело в отношении уроженца Курганской области, обвиняемого в мошенничестве, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Фигуранту дела инкриминируют две статьи — часть 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в значительном размере» и часть 3 статьи 30, статьи 159 УК РФ «Покушение на мошенничество».
По версии следствия, обвиняемый, используя sim-карты, оформленные на различных лиц, путем случайного подбора телефона отправлял на сотовые телефоны граждан рассылку sms-сообщений от имени банка.
«В данных сообщениях содержался текст о том, что с их карты пытаются снять денежные средства с указанием контактного телефона якобы сервисного центра. После того, как введенный в заблуждение владелец карты набирал указанный номер, обвиняемый предлагал для отмены операции незамедлительно проследовать к ближайшему банкомату. После выполнения всех указаний обвиняемого со счета потерпевших списывались денежные средства, которые переводились на счет, подконтрольный обвиняемому», — говорится в сообщении.
В общей сложности в деле насчитывается четверо потерпевших. Сумма ущерба не уточняется. В одном случае, как предполагает следствие, обвиняемый не смог довести дело до конца. Ему помешала служба безопасности банка.
Фигуранту дела инкриминируют две статьи — часть 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в значительном размере» и часть 3 статьи 30, статьи 159 УК РФ «Покушение на мошенничество».
По версии следствия, обвиняемый, используя sim-карты, оформленные на различных лиц, путем случайного подбора телефона отправлял на сотовые телефоны граждан рассылку sms-сообщений от имени банка.
«В данных сообщениях содержался текст о том, что с их карты пытаются снять денежные средства с указанием контактного телефона якобы сервисного центра. После того, как введенный в заблуждение владелец карты набирал указанный номер, обвиняемый предлагал для отмены операции незамедлительно проследовать к ближайшему банкомату. После выполнения всех указаний обвиняемого со счета потерпевших списывались денежные средства, которые переводились на счет, подконтрольный обвиняемому», — говорится в сообщении.
В общей сложности в деле насчитывается четверо потерпевших. Сумма ущерба не уточняется. В одном случае, как предполагает следствие, обвиняемый не смог довести дело до конца. Ему помешала служба безопасности банка.
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