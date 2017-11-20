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В Свердловской области ежегодно утилизируют только половину от всех отходов производства
20 ноябрь 2017 (15:11)
УрБК, Екатеринбург, 20.11.2017. В Свердловской области ежегодно утилизируют только 50% от общего объема отходов производства и потребления, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Как следует из государственного доклада «О состоянии и об охране окружающей среды Свердловской области», ежегодно в регионе образуется около 180 млн т отходов. Из них 90 млн т остаются на территориях производственных предприятий, полигонах твердых бытовых отходов, а также несанкционированных свалках.
В надзорном ведомстве по итогам недавней проверки пришли к выводу, что в регионе по-прежнему не решена проблема с несанкционированными свалками. В частности, до настоящего времени не утверждены: региональная программа в сфере обращения с отходами производства и иные предусмотренные федеральным законодательством нормативные правовые акты.
«Разработанная в 2016 году территориальная схема обращения с отходами в Свердловской области не отвечает предъявляемым требованиям, поскольку в составе ее опубликованного варианта отсутствует картографическая основа, топографо-геодезическая подоснова, космо- и аэрофотосъемочные материалы территорий. В регионе не развиты эффективные технологии переработки и утилизации отходов, что способствует увеличению объемов накопленного экологического вреда», — говорится в сообщении.
Самые серьезные нарушения в сфере экологии прокуратура выявила в Первоуральске, Верхней Пышме и Верхнем Тагиле. В первом случае на арендатора лесного участка (ООО «Форвест») и организацию, длительное время эксплуатирующую незаконный полигон отходов (ЗАО ПКП «Сталь Маркет»), налагается обязанность возместить экологический вред, сумма которого составляет 426 млн руб. с каждого.
В городских округах Верхняя Пышма и Верхний Тагил на основании материалов прокурорских проверок органами предварительного расследования в 2017 году возбуждено два уголовных дела по части 1 статьи 254 УК РФ «Порча земли».
Как следует из государственного доклада «О состоянии и об охране окружающей среды Свердловской области», ежегодно в регионе образуется около 180 млн т отходов. Из них 90 млн т остаются на территориях производственных предприятий, полигонах твердых бытовых отходов, а также несанкционированных свалках.
В надзорном ведомстве по итогам недавней проверки пришли к выводу, что в регионе по-прежнему не решена проблема с несанкционированными свалками. В частности, до настоящего времени не утверждены: региональная программа в сфере обращения с отходами производства и иные предусмотренные федеральным законодательством нормативные правовые акты.
«Разработанная в 2016 году территориальная схема обращения с отходами в Свердловской области не отвечает предъявляемым требованиям, поскольку в составе ее опубликованного варианта отсутствует картографическая основа, топографо-геодезическая подоснова, космо- и аэрофотосъемочные материалы территорий. В регионе не развиты эффективные технологии переработки и утилизации отходов, что способствует увеличению объемов накопленного экологического вреда», — говорится в сообщении.
Самые серьезные нарушения в сфере экологии прокуратура выявила в Первоуральске, Верхней Пышме и Верхнем Тагиле. В первом случае на арендатора лесного участка (ООО «Форвест») и организацию, длительное время эксплуатирующую незаконный полигон отходов (ЗАО ПКП «Сталь Маркет»), налагается обязанность возместить экологический вред, сумма которого составляет 426 млн руб. с каждого.
В городских округах Верхняя Пышма и Верхний Тагил на основании материалов прокурорских проверок органами предварительного расследования в 2017 году возбуждено два уголовных дела по части 1 статьи 254 УК РФ «Порча земли».
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