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В Свердловской области ежегодно утилизируют только половину от всех отходов производства

УрБК, Екатеринбург, 20.11.2017. В Свердловской области ежегодно утилизируют только 50% от общего объема отходов производства и потребления, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Как следует из государственного доклада «О состоянии и об охране окружающей среды Свердловской области», ежегодно в регионе образуется около 180 млн т отходов. Из них 90 млн т остаются на территориях производственных предприятий, полигонах твердых бытовых отходов, а также несанкционированных свалках.



В надзорном ведомстве по итогам недавней проверки пришли к выводу, что в регионе по-прежнему не решена проблема с несанкционированными свалками. В частности, до настоящего времени не утверждены: региональная программа в сфере обращения с отходами производства и иные предусмотренные федеральным законодательством нормативные правовые акты.



«Разработанная в 2016 году территориальная схема обращения с отходами в Свердловской области не отвечает предъявляемым требованиям, поскольку в составе ее опубликованного варианта отсутствует картографическая основа, топографо-геодезическая подоснова, космо- и аэрофотосъемочные материалы территорий. В регионе не развиты эффективные технологии переработки и утилизации отходов, что способствует увеличению объемов накопленного экологического вреда», — говорится в сообщении.



Самые серьезные нарушения в сфере экологии прокуратура выявила в Первоуральске, Верхней Пышме и Верхнем Тагиле. В первом случае на арендатора лесного участка (ООО «Форвест») и организацию, длительное время эксплуатирующую незаконный полигон отходов (ЗАО ПКП «Сталь Маркет»), налагается обязанность возместить экологический вред, сумма которого составляет 426 млн руб. с каждого.



В городских округах Верхняя Пышма и Верхний Тагил на основании материалов прокурорских проверок органами предварительного расследования в 2017 году возбуждено два уголовных дела по части 1 статьи 254 УК РФ «Порча земли».

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