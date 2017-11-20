Кризис
Число семей с непогашенными кредитами в России увеличилось в два раза
20 ноябрь 2017 (15:08)
Количество семей в России с непогашенными кредитами за последние восемь лет увеличилось в два раза. Об этом говорится в исследовании Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
В ходе соцопроса 57% респондентов сообщили, что у них лично или членов их семей есть один или несколько непогашенных кредитов. В 2009 году таковых было 26%.
Также за последние три года возросло число россиян, которые оформляли кредит. В 2014 году займы использовали 42% граждан, в 2017 году — 67%.
«С одной стороны, люди вынуждены брать кредиты в условиях ухудшения материального положения. С другой — на фоне резкого снижения инфляции происходит постепенное снижение ставок по кредитам и их доступность для населения объективно растет. Тут важно не увлекаться и уметь вовремя останавливаться», — говорится в исследовании.
В ходе соцопроса 57% респондентов сообщили, что у них лично или членов их семей есть один или несколько непогашенных кредитов. В 2009 году таковых было 26%.
Также за последние три года возросло число россиян, которые оформляли кредит. В 2014 году займы использовали 42% граждан, в 2017 году — 67%.
«С одной стороны, люди вынуждены брать кредиты в условиях ухудшения материального положения. С другой — на фоне резкого снижения инфляции происходит постепенное снижение ставок по кредитам и их доступность для населения объективно растет. Тут важно не увлекаться и уметь вовремя останавливаться», — говорится в исследовании.
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