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Число семей с непогашенными кредитами в России увеличилось в два раза

УрБК, Москва, 20.11.2017. Количество семей в России с непогашенными кредитами за последние восемь лет увеличилось в два раза. Об этом говорится в исследовании Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).



В ходе соцопроса 57% респондентов сообщили, что у них лично или членов их семей есть один или несколько непогашенных кредитов. В 2009 году таковых было 26%.



Также за последние три года возросло число россиян, которые оформляли кредит. В 2014 году займы использовали 42% граждан, в 2017 году — 67%.



«С одной стороны, люди вынуждены брать кредиты в условиях ухудшения материального положения. С другой — на фоне резкого снижения инфляции происходит постепенное снижение ставок по кредитам и их доступность для населения объективно растет. Тут важно не увлекаться и уметь вовремя останавливаться», — говорится в исследовании.

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