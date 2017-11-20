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Свердловский облсуд отказался смягчать приговор Александру Куковякину
20 ноябрь 2017 (13:26)
УрБК, Екатеринбург, 20.11.2017. Свердловский областной суд оставил без изменения приговор бывшему лидеру ОПС «Уралмаш» Александру Куковякину, сообщает пресс-служба облсуда.
Защита А. Куковякина в своей апелляционной жалобе просила заменить неотбытую часть наказания более мягким.
Ранее 19 сентября 2017 года Ивдельский городской суд уже отказал в смягчении наказания осужденному.
В феврале 2016 года Тавдинский районный суд приговорил бывшего лидера ОПС «Уралмаш» Александра Куковякина к 5 годам лишения свободы в колонии общего режима и выплате штрафа в размере 500 тыс. руб.
Его признали виновным по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере» и статье 174.1 УК РФ «Легализация денежных средств или иного имущества».
Защита А. Куковякина в своей апелляционной жалобе просила заменить неотбытую часть наказания более мягким.
Ранее 19 сентября 2017 года Ивдельский городской суд уже отказал в смягчении наказания осужденному.
В феврале 2016 года Тавдинский районный суд приговорил бывшего лидера ОПС «Уралмаш» Александра Куковякина к 5 годам лишения свободы в колонии общего режима и выплате штрафа в размере 500 тыс. руб.
Его признали виновным по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере» и статье 174.1 УК РФ «Легализация денежных средств или иного имущества».
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