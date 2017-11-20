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За год продажи молочной продукции в России снизились на 4,7%

УрБК, Москва, 20.11.2017. За год с октября 2016 года по сентябрь 2017-го продажи на рынке молочной продукции в России сократились на 4,7% в натуральном выражении по сравнению с тем же периодом годом ранее, следует из данных ритейл-аудита компании Nielsen.



При этом в 2016 году рынок вырос на 1,3% по сравнению с 2015-м. В этом году рост продаж показывают только две из 16 молочных категорий, аудируемых Nielsen: продажи сливок увеличились на 2,7%, молочных десертов — на 18%.



В то же время динамика продаж в денежном выражении замедлилась с 7,8% в 2016 году до 4,1% в этом. Основной вклад в снижение объемов покупок молочной продукции вносит рост цен — за исследуемый период они выросли на 9% по сравнению с тем же периодом годом ранее (на 6,7%). Это максимальный показатель среди упакованных продовольственных категорий повседневного потребления.



Наиболее заметное снижение продаж аналитики зафиксировали в категории кефира — на 8,4% в натуральном выражении и 0,4% в денежном. Продажи пастеризованного молока снизились на 2,5% в натуральном выражении, йогуртов — на 5,8%, творога — на 5%, сметаны — на 4,2%, питьевых йогуртов — на 3,6%. Заметное снижение темпов продаж продемонстрировали глазированные сырки: за октябрь 2015 — сентябрь 2016 их рост составлял 14,6% в натуральном выражении, тогда как в этом году их продажи снизились на 0,8%.



Наиболее заметный рост цен за единицу объема продемонстрировали следующие категории: простокваша — на 12,2%, йогурты — на 11,9%, глазированные сырки — на 11,9%. Ряженка подорожала в среднем на 10%, сливки — также на 10%, пастеризованное молоко — на 9,2%. Творог увеличился в цене на 8,7%, сметана — на 8,2%, питьевой йогурт — на 9,2%.



Крупнейшей категорией на рынке молочной продукции является пастеризованное молоко с долей в 20,8% в денежном выражении, после которого с заметным отрывом следуют йогурты (11,7%), питьевые йогурты (10,5%), кефир (9,7%), глазированные сырки (9,6%) и другие категории.



В целом доля молочной продукции в структуре продаж упакованных продовольственных категорий повседневного потребления составляет около 30%.

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