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В США скончался основатель секты серийных убийц
20 ноябрь 2017 (12:53)
Основатель секты-коммуны «Семья» Чарльз Мэнсон скончался на 84 году, сообщает «Лента.ру».
16 ноября американец, отбывавший пожизненное заключение, был переведен в больницу, врачи тогда предупредили, что его смерть неизбежна.
TMZ уточняет, что в январе Мэнсон некоторое время провел в больнице, решался вопрос об операции, но врачи сочли ее слишком рискованной и не стали проводить.
В 1969 году Мэнсон в Лос-Анджелесе вместе с членами своей коммуны «Семья» убил жену кинорежиссера Романа Полански Шэрон Тэйт и четырех ее друзей. Кроме того, Мэнсона признали виновным еще в двух убийствах. Вместе с тремя сообщниками его приговорили к смертной казни, однако в 1972 году в Калифорнии высшую меру наказания временно отменили, и Мэнсону дали пожизненное.
16 ноября американец, отбывавший пожизненное заключение, был переведен в больницу, врачи тогда предупредили, что его смерть неизбежна.
TMZ уточняет, что в январе Мэнсон некоторое время провел в больнице, решался вопрос об операции, но врачи сочли ее слишком рискованной и не стали проводить.
В 1969 году Мэнсон в Лос-Анджелесе вместе с членами своей коммуны «Семья» убил жену кинорежиссера Романа Полански Шэрон Тэйт и четырех ее друзей. Кроме того, Мэнсона признали виновным еще в двух убийствах. Вместе с тремя сообщниками его приговорили к смертной казни, однако в 1972 году в Калифорнии высшую меру наказания временно отменили, и Мэнсону дали пожизненное.
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