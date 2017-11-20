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В США скончался основатель секты серийных убийц

Основатель секты-коммуны «Семья» Чарльз Мэнсон скончался на 84 году, сообщает «Лента.ру».



16 ноября американец, отбывавший пожизненное заключение, был переведен в больницу, врачи тогда предупредили, что его смерть неизбежна.



TMZ уточняет, что в январе Мэнсон некоторое время провел в больнице, решался вопрос об операции, но врачи сочли ее слишком рискованной и не стали проводить.



В 1969 году Мэнсон в Лос-Анджелесе вместе с членами своей коммуны «Семья» убил жену кинорежиссера Романа Полански Шэрон Тэйт и четырех ее друзей. Кроме того, Мэнсона признали виновным еще в двух убийствах. Вместе с тремя сообщниками его приговорили к смертной казни, однако в 1972 году в Калифорнии высшую меру наказания временно отменили, и Мэнсону дали пожизненное.

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