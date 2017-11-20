Дайджест

Меркель объявила о провале переговоров по коалиционному правительству

20 ноябрь 2017 (12:53)

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила о провале переговоров по созданию коалиционного правительства страны, сообщает ТАСС. О неудаче Меркель в ближайшее время доложит президенту ФРГ Франку-Вальтеру Штайнмайеру.

«Завтра я буду говорить с президентом Франком-Вальтером Штайнмайером. Я предоставлю ему информацию, после этого мы поймем, как дела будут развиваться дальше», — сказала она.

Меркель добавила, что германский консервативный блок сожалеет, что предварительные переговоры о формировании коалиции в ФРГ были безуспешными.

«Позади четыре недели переговоров, которые были весьма интенсивными. От лица Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза я могу сказать, что мы до последнего пытались найти решение», — сказала она.

По словам канцлера, ХДС/ХСС в ближайшее время продолжат работу по формированию коалиции.

Код для вставки в блог Подписаться на рассылку Распечатать

Другие материалы по теме:


Loading...