Дайджест
Меркель объявила о провале переговоров по коалиционному правительству
20 ноябрь 2017 (12:53)
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила о провале переговоров по созданию коалиционного правительства страны, сообщает ТАСС. О неудаче Меркель в ближайшее время доложит президенту ФРГ Франку-Вальтеру Штайнмайеру.
«Завтра я буду говорить с президентом Франком-Вальтером Штайнмайером. Я предоставлю ему информацию, после этого мы поймем, как дела будут развиваться дальше», — сказала она.
Меркель добавила, что германский консервативный блок сожалеет, что предварительные переговоры о формировании коалиции в ФРГ были безуспешными.
«Позади четыре недели переговоров, которые были весьма интенсивными. От лица Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза я могу сказать, что мы до последнего пытались найти решение», — сказала она.
По словам канцлера, ХДС/ХСС в ближайшее время продолжат работу по формированию коалиции.
«Завтра я буду говорить с президентом Франком-Вальтером Штайнмайером. Я предоставлю ему информацию, после этого мы поймем, как дела будут развиваться дальше», — сказала она.
Меркель добавила, что германский консервативный блок сожалеет, что предварительные переговоры о формировании коалиции в ФРГ были безуспешными.
«Позади четыре недели переговоров, которые были весьма интенсивными. От лица Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза я могу сказать, что мы до последнего пытались найти решение», — сказала она.
По словам канцлера, ХДС/ХСС в ближайшее время продолжат работу по формированию коалиции.
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