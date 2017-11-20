Дайджест
В Японии для военнослужащих США ввели «сухой закон»
20 ноябрь 2017 (12:52)
На американской базе в Японии солдатам запретили приобретать и употреблять алкоголь, сообщает «Газета.Ru».
Ограничения связаны с тем, что один из солдат ВС США стал виновником ДТП, в результате которого погиб человек. По предварительной информации, военный в момент ДТП мог быть пьян.
Ранее президент США Дональд Трамп рассказал, почему отказался от алкоголя и табака.
Ограничения связаны с тем, что один из солдат ВС США стал виновником ДТП, в результате которого погиб человек. По предварительной информации, военный в момент ДТП мог быть пьян.
Ранее президент США Дональд Трамп рассказал, почему отказался от алкоголя и табака.
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