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В Японии для военнослужащих США ввели «сухой закон»

На американской базе в Японии солдатам запретили приобретать и употреблять алкоголь, сообщает «Газета.Ru».



Ограничения связаны с тем, что один из солдат ВС США стал виновником ДТП, в результате которого погиб человек. По предварительной информации, военный в момент ДТП мог быть пьян.



Ранее президент США Дональд Трамп рассказал, почему отказался от алкоголя и табака.

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