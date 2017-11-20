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Президент Зимбабве отказался уходить в отставку

Президент Зимбабве Роберт Мугабе отверг ультиматум об отставке, поступивший от правящей партии Зимбабвийский африканский национальный союз — Патриотический фронт, сообщает «Лента.ру».



Партия ЗАНУ-ПФ призвала 93-летнего Мугабе покинуть свой пост до 12:00 понедельника. В противном случае ему был обещан импичмент.



16 ноября стало известно, что Мугабе отказывается сложить с себя полномочия, настаивая на проведении выборов лидера правящей партии. По словам главы государства, он покинет пост только в том случае, если проиграет выборы руководителя партии, а пока он «единственный легитимный правитель».



Вечером 14 ноября вооруженные солдаты на бронетранспортерах заняли ключевые позиции в столице Зимбабве Хараре. На следующий день под стражу были взяты Мугабе и его жена Грейс, а также министр финансов Игнасиус Чомбо. Зимбабвийские военные отказались называть это военным переворотом, заявив о «бескровной коррекции».



Мугабе бессменно руководит страной с 1980 года. Глава государства не раз заявлял, что готов править до тех пор, пока не умрет.

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