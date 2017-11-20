Дайджест

Литовские футболисты дважды пытались передать пас упавшему игроку

20 ноябрь 2017 (12:51)

Игроки литовского клуба «Жальгирис» дважды пытались передать пас своему партнеру, который корчился от боли на газоне, сообщает «Газета.Ru».

24-летний защитник Мамаду Мбоджу получил повреждение и лег на газон. Несмотря на это, футболисты продолжили игру, а одноклубники Мбоджу дважды пнули в него мяч.

Матч завершился поражением «Жальгириса» со счетом 0:3.

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