Дайджест
Литовские футболисты дважды пытались передать пас упавшему игроку
20 ноябрь 2017 (12:51)
Игроки литовского клуба «Жальгирис» дважды пытались передать пас своему партнеру, который корчился от боли на газоне, сообщает «Газета.Ru».
24-летний защитник Мамаду Мбоджу получил повреждение и лег на газон. Несмотря на это, футболисты продолжили игру, а одноклубники Мбоджу дважды пнули в него мяч.
Матч завершился поражением «Жальгириса» со счетом 0:3.
24-летний защитник Мамаду Мбоджу получил повреждение и лег на газон. Несмотря на это, футболисты продолжили игру, а одноклубники Мбоджу дважды пнули в него мяч.
Матч завершился поражением «Жальгириса» со счетом 0:3.
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