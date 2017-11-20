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Назначены публичные слушания по застройке квартала Екатеринбург-Сити

20 ноябрь 2017 (12:44)

УрБК, Екатеринбург, 20.11.2017. Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области назначило публичные слушания по проекту планировки и межевания в квартале улиц Челюскинцев — Бориса Ельцина — Боевых Дружин — Октябрьской революции. Об этом говорится в приказе ведомства.

Публичные слушания состоятся 11 декабря в 15.30 в здании Уральского государственно колледжа имени Ползунова.

Отметим, что Екатеринбург-Сити — строящийся высотный квартал в центре Екатеринбурга. В настоящее время здесь расположены БЦ «Демидов», башня «Исеть» и гостиница Hyatt Regency.

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