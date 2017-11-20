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Гендиректор «Уральских локомотивов» выступил в Совете Федерации

УрБК, Екатеринбург, 20.11.2017. В Совете Федерации состоялся круглый стол на тему «О реновации подвижного пассажирского состава для пригородных железнодорожных перевозок и наделении пригородных компаний имуществом», где выступил генеральный директор завода «Уральские локомотивы» (совместное предприятие Группы Синара и компании Siemens) Александр Салтаев. Об этом сообщает Центр общественных связей Группы Синара.



Участники круглого стола отметили, что РЖД утвердили план мероприятий, направленных на повышение качества транспортного обслуживания пассажиров в 2017-2019 годы, предусматривающий финансирование более чем на 175 млрд руб.



«В настоящее время наблюдается стабильный спрос населения на железнодорожные пассажирские перевозки в пригородном сообщении. По результатам исследования ВЦИОМ пассажиры в целом удовлетворены качеством предоставляемых услуг в поездах пригородного сообщения. Индекс удовлетворенности потребителя за год вырос с 72 до 76 пунктов (из 100 возможных). При этом на полигонах, где курсируют только «Ласточки», он возрастает до 83 пунктов, а на участках, где «Ласточки» не представлены — падает до 59 пунктов», — говорится в сообщении.



Александр Салтаев, генеральный директор завода «Уральские локомотивы», выпускающего в России скоростные «Ласточки», представил на заседании круглого стола основные направления развития модельного ряда скоростного подвижного состава для перспективных маршрутов на сети российских железных дорог.



«Уже два года «Ласточки» эксплуатируются на коммерческих маршрутах, и их востребованность на всех участках эксплуатации очень высока. Мы готовы разрабатывать и поставлять подвижной состав для перспективных направлений, при этом комплектация подвижного состава на данных маршрутах может быть разной», — рассказал Александр Салтаев.



Генеральный директор предприятия рассказал, что в настоящее время на «Уральских локомотивах» ведется разработка новых модификаций подвижного состава для пригородного и межрегионального сообщения. В августе текущего года на международном салоне ЭКСПО-1520 предприятие представило новый поезд «Ласточка-Премиум», предназначенный для региональных перевозок на расстояния до 200 км.



Среди перспективных проектов завода создание семейства короткосоставных пассажирских поездов с дизельной и дизель-электрической тягой и межрегиональных скоростных поездов для скоростей 200 км в час, не требующих создания дорогостоящей высокоскоростной инфраструктуры. Также предприятие продолжает работу над созданием систем беспилотного автоматического управления поездами для отдельных полигонов эксплуатации.

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