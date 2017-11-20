Кризис

Цены на бензин в России в 2018 году могут превысить 50 рублей за литр

Цены на бензин в 2018 году в России могут превысить отметку 50 руб. за литр. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей со ссылкой на мнение ряда экспертов рынка.



Ожидается, что стоимость бензина АИ-95 составит 53,35 руб. за литр. Цена АИ-92 закрепится на отметке 51,85 руб. за литр, прогнозируют эксперты.



Что касается дизельного топлива, то его предполагаемая цена составит 53,15 руб. за литр.

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