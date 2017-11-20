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Администрацию Екатеринбурга заподозрили в покупке бордюров в четыре раза выше рыночной цены

УрБК, Екатеринбург, 20.11.2017. Член Общественной палаты Екатеринбурга Алексей Беззуб заподозрил городскую администрацию в коррупции при закупке бордюрного камня. Чиновники закупают бордюры по цене выше рыночной, написал общественник на своей странице в соцсети.



«Давненько я вас не радовал постами про коррупцию. Если вкратце, то городская администрация закупает бордюры в четыре раза дороже рыночной цены. ГП1 стоит 1 тыс. 400 руб. за метр, покупают за 4 тыс. 788 руб. с НДС, ГП4 стоит 900 руб., платят ГУДСРу 3 тыс. 956 руб. за метр погонный», — пишет общественник.



Компания «Городское управление дорожно-строительных работ» (ГУДСР) получает значительную часть контрактов на ремонт дорог в Екатеринбурге. В том числе ГУДСР является подрядчиком реконструкции Макаровского моста, на которую компания получила около 804 млн руб. Также в 2017 году ГУДСР получила контракты на ремонт улиц Московской, Патриса Лумумбы, Зенитчиков, 2-й Новосибирской.

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