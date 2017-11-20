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За 10 месяцев свердловчане перечислили в бюджет РФ более 260 млрд рублей налогов
20 ноябрь 2017 (11:32)
УрБК, Екатеринбург, 20.11.2017. За 10 месяцев 2017 года с территории Среднего Урала поступило в консолидированный бюджет РФ 261,2 млрд руб., что на 16,7% выше показателя прошлого года, сообщает пресс-служба Управления Федеральной налоговой службы по Свердловской области.
Поступления в федеральный бюджет выросли на 24,2%, до 82,8 млрд руб. Основная доля доходов федерального бюджета обеспечена налогом на добавленную стоимость на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ (НДС, 78,1%).
Сумма уплаченного в регионе НДС за год увеличилась на 16,8%, до 64,6 млрд руб., в том числе по НДС на товары их Казахстана и Белоруссии — 6,2 млрд руб., что на 18,4% больше поступлений аналогичного периода 2016 года.
Объем налога на прибыль организаций, зачисляемого в федеральный бюджет, вырос в 2,2 раза или на 6,5 млрд руб. больше поступлений, чем за аналогичный период 2016 года.
В областной бюджет мобилизовано 148,2 млрд руб. налоговых и неналоговых платежей, это на 14,7% больше, чем годом ранее. Основная часть доходов областного бюджета обеспечена за счет поступлений налога на прибыль организаций (41,2%), налога на доходы физических лиц (НДФЛ, 32,7%).
По итогам 10 месяцев сумма налога на прибыль организаций, зачисляемого в бюджет субъекта РФ, выросла на 23,3%, до 61,1 млрд руб. По налогу на доходы физических лиц отчисления в областной бюджет составили 48,5 млрд руб., что на 6,7% больше в годовом выражении.
Перечисления в доходы бюджетов муниципальных образований выросли на 7,8%, до 30,2 млрд руб., в том числе по НДФЛ — на 5%, до 20,6 млрд руб.
Объемы доходов по страховым взносам на обязательное социальное страхование за январь-октябрь 2017 года выросли на 5,3%, до 138,1 млрд руб. В том числе в Пенсионный фонд России (ПФР) — на 5,1%, до 110,2 млрд руб., в Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) — на 4,6%, до 25,2 млрд руб., Фонд социального страхования — на 25,3%, до 2,8 млрд руб.
Поступления в федеральный бюджет выросли на 24,2%, до 82,8 млрд руб. Основная доля доходов федерального бюджета обеспечена налогом на добавленную стоимость на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ (НДС, 78,1%).
Сумма уплаченного в регионе НДС за год увеличилась на 16,8%, до 64,6 млрд руб., в том числе по НДС на товары их Казахстана и Белоруссии — 6,2 млрд руб., что на 18,4% больше поступлений аналогичного периода 2016 года.
Объем налога на прибыль организаций, зачисляемого в федеральный бюджет, вырос в 2,2 раза или на 6,5 млрд руб. больше поступлений, чем за аналогичный период 2016 года.
В областной бюджет мобилизовано 148,2 млрд руб. налоговых и неналоговых платежей, это на 14,7% больше, чем годом ранее. Основная часть доходов областного бюджета обеспечена за счет поступлений налога на прибыль организаций (41,2%), налога на доходы физических лиц (НДФЛ, 32,7%).
По итогам 10 месяцев сумма налога на прибыль организаций, зачисляемого в бюджет субъекта РФ, выросла на 23,3%, до 61,1 млрд руб. По налогу на доходы физических лиц отчисления в областной бюджет составили 48,5 млрд руб., что на 6,7% больше в годовом выражении.
Перечисления в доходы бюджетов муниципальных образований выросли на 7,8%, до 30,2 млрд руб., в том числе по НДФЛ — на 5%, до 20,6 млрд руб.
Объемы доходов по страховым взносам на обязательное социальное страхование за январь-октябрь 2017 года выросли на 5,3%, до 138,1 млрд руб. В том числе в Пенсионный фонд России (ПФР) — на 5,1%, до 110,2 млрд руб., в Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) — на 4,6%, до 25,2 млрд руб., Фонд социального страхования — на 25,3%, до 2,8 млрд руб.
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