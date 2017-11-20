Новости дня

ММК и МГТУ наградили за разработку новой технологии загрузки шихтовых материалов

УрБК, Магнитогорск, 20.11.2017. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) и МГТУ имени Г. И. Носова награждены серебряной медалью конкурса «Металл-Экспо-2017» за разработку и внедрение технологии загрузки шихтовых материалов в доменные печи, оборудованные бесконусными загрузочными устройствами лоткового типа, при различной доле окатышей в составе шихты. Об этом сообщает Управление информации, общественных связей и рекламы ММК.



«Несколько наград в этом году собрал ОАО «ММК-МЕТИЗ». Предприятие получило дипломы за разработку и внедрение в производство болта с фланцем и винта с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником — оба изделия предназначаются для автомобильной промышленности и являются импортозамещающей продукцией. Серебряная медаль вручена «ММК-МЕТИЗ» за разработку и внедрение в производство проволоки стальной углеродистой пружинной диаметром 9, 10, 12 миллиметров класса 2Б», — говорится в сообщении.



Также получила награды корпоративная пресса ММК. Телекомпания «ТВ-ИН» стала победителем конкурса в номинации «Лучшее электронное корпоративное СМИ», а редакция газеты «Магнитогорский металл» — в номинации «Лучшее корпоративное СМИ холдингов черной металлургии».



Отметим, что ввод в эксплуатацию нового агрегата непрерывного горячего цинкования № 3 летом 2017 года позволил ММК стать лауреатом конкурса «Главное событие 2017 года в металлургии России».

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: