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Президент Чехии посетит Екатеринбург 23-24 ноября

УрБК, Москва, 20.11.2017. Президент Чехии Милош Земан 20-24 ноября 2017 года совершит официальный визит в Россию. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на пресс-службу главы государства.



«В первый день поездки президент Чехии прилетит из Праги в Сочи, где на другой день состоится его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным», — говорится в сообщении.



В среду Земан встретится в Москве с президентом Торгово-промышленной палаты Сергеем Катыриным, а затем будет присутствовать на открытии форума российских и чешских предпринимателей, а также на подписании документов о российско-чешском экономическом сотрудничестве.



Во второй половине дня среды в Москве состоится частная встреча президента Чехии с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым.



В четверг Земан примет участие в открытии выставки «Сокровища Пражского града в Москве», а во второй половине дня вылетит из Москвы в Екатеринбург.



В пятницу в Екатеринбурге глава Чехии примет участие в открытии еще одного форума с участием российских и чешских предпринимателей, после чего будет присутствовать при подписании документов о сотрудничестве в сфере экономики.

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