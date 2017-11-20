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Шахта «Распадская» ЕВРАЗа досрочно выполнила годовой план по добыче угля

УрБК, Екатеринбург, 20.11.2017. Горняки шахты «Распадская» (находится под управлением Распадской угольной компании) с начала года добыли 5 млн 528 тыс. т угля, досрочно выполнив годовой план. Об этом сообщает региональный центр корпоративных отношений «Сибирь» холдинга ЕВРАЗ.



Руководители Распадской угольной компании поздравили горняцкий коллектив с производственными достижениями, отметив вклад в общий результат бригадиров добычных участков Станислава Ковтунца, Алексея Иванова и Рустама Муминова.



«Успех «Распадской» кроется в силе коллектива, в его единении. Руководители и работники выстроили конструктивный диалог, сообща улучшают работу предприятия, что приводит к высоким результатам. Сегодня на мировом и отечественном рынках хороший спрос на коксующийся уголь марки ГЖ, но чтобы удержать позиции, мы все должны ответственно относиться к своим ежедневным обязанностям. Этого правила и придерживается наша компания», — заявил генеральный директор Распадской угольной компании Сергей Степанов.



На сегодняшний день на шахте «Распадская» подготовкой и отработкой запасов занимаются семь подготовительных и четыре добычных участка. Сейчас добыча ведется из пласта 10 в лаве 4-10-29, с конца сентября запущена лава 4-6-33 на пласте 6-6а с балансовыми запасами 3,5 млн т рядового угля. В среднем ежемесячно добывается от 420 до 720 тыс. т угля. Успешной добыче сопутствует своевременная подготовка очистного фронта. Для увеличения темпов проходческих работ на предприятии используются высокопроизводительные проходческие комбайны непрерывного действия.



Шахта «Распадская» добывает уголь марки ГЖ, который характеризуется высоким показателем спекаемости, обладает низкой зольностью и востребован на отечественных и зарубежных рынках. После обогащения на фабрике «Распадская» концентрат поставляется на металлургические и коксохимические предприятия России, Украины и Юго-Восточной Азии.

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