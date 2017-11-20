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В Свердловской области временно перекроют участок трассы Екатеринбург — Пермь

УрБК, Екатеринбург, 20.11.2017. На трассе Екатеринбург — Пермь на время перекроют 340-й км, сообщается на сайте ФКУ «Уралуправтодор».



Движение будет ограничено в ночь с 21 на 22 ноября 2017 года с 00.00 до 00.20. За это время планируется провести строительно-монтажные работы.



На время перекрытия водителям предлагается использовать маршрут объезда через д. Старые Решеты: поворот на 346-м км трассы Р-242 (при движении на Пермь) и на 336-м км (на Екатеринбург).

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