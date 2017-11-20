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Переназначены пять министров Свердловской области
20 ноябрь 2017 (09:04)
УрБК, Екатеринбург, 20.11.2017. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о назначении на должность пяти министров региона.
Согласно документу, с 20 ноября 2017 года министром природных ресурсов и экологии назначен Алексей Кузнецов, министром промышленности и науки — Сергей Пересторонин, министром физической культуры и спорта — Леонид Рапопорт, министром энергетики и ЖКХ — Николай Смирнов, а Светлана Учайкина официально заняла должность министра культуры. Главой департамента молодежной политики Свердловской области стала Ольга Глацких.
Напомним, правительство Свердловской области официально ушло в отставку 19 сентября 2017 года после прошедших в регионе выборов губернатора.
Согласно документу, с 20 ноября 2017 года министром природных ресурсов и экологии назначен Алексей Кузнецов, министром промышленности и науки — Сергей Пересторонин, министром физической культуры и спорта — Леонид Рапопорт, министром энергетики и ЖКХ — Николай Смирнов, а Светлана Учайкина официально заняла должность министра культуры. Главой департамента молодежной политики Свердловской области стала Ольга Глацких.
Напомним, правительство Свердловской области официально ушло в отставку 19 сентября 2017 года после прошедших в регионе выборов губернатора.
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