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Грузооборот автомобильного транспорта в Свердловской области с начала года сократился на 0,8%
17 ноябрь 2017 (18:01)
УрБК, Екатеринбург, 17.11.2017. Грузооборот автомобильного транспорта в Свердловской области в январе-октябре 2017 года составил 2 млрд 579 млн тонно-км, что на 0,8% ниже уровня аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает Свердловскстат.
Объем грузоперевозок автомобильным транспортом в январе-октябре 2017 года составил 27,5 млн т. Это на 0,5% ниже уровня соответствующего периода 2016 года.
Объем грузоперевозок автомобильным транспортом в январе-октябре 2017 года составил 27,5 млн т. Это на 0,5% ниже уровня соответствующего периода 2016 года.
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