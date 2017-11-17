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АСВ выявило в России неправомерных операций с вкладами в банках с отозванной лицензией на 13,8 млрд рублей

УрБК, Москва, 17.11.2017. В январе-сентябре этого года Агентство по страхованию вкладов (АСВ) выявило неправомерные операции с вкладами в банках с отозванной лицензией на общую сумму 13,8 млрд руб. Об этом сообщает «Финмаркет» со ссылкой на данные ведомства.



В отчетном периоде произошло 32 страховых случая с общим объемом страховой ответственности АСВ в размере 337,4 млрд руб. перед 802,9 тыс. вкладчиков.



Порядка 3,9 тыс. случаев искусственного формирования вкладов были выявлены в 12 банках. В документы бухгалтерского учета этих банков были внесены технические записи о зачислении средств на счета физлиц с целью неправомерного получения ими страхового возмещения на общую сумму 4,2 млрд руб.



Кроме того, в двух банках обнаружены признаки фальсификации документов в целях внесения в учет банков фиктивных обязательств.



В ходе подготовки и проведения страховых выплат АСВ также выявило случаи мошенничества с использованием так называемого забалансового учета, при котором информация о принятых вкладах в официальном бухгалтерском учете банка не отражалась либо вносилась в учет непосредственно перед отзывом у банка лицензии.



Информация об указанных фактах, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, направлена Банком России и Агентством в правоохранительные органы для принятия соответствующих процессуальных решений.



«В целях предотвращения неправомерных выплат все вклады, имеющие признаки «дробления» или фальсификации, а также не отраженные в официальном учете, не включались временной администрацией по управлению банком в реестр обязательств перед вкладчиками, по которому осуществлялись выплаты», — говорится в сообщении.



Последующее восстановление в учете обязательств банка перед вкладчиками и принятие решений по претензиям лиц, не согласных с размером возмещения, осуществлялись на основании представляемых ими подтверждающих документов, а также документов и сведений, обнаруженных в банке, либо на основании решений суда или информации, полученной от следственных органов.



С начала 2017 года АСВ восстановило в учете и включило в страховые выплаты обязательства перед 7,8 тыс. вкладчиков на общую сумму более 6,9 млрд руб. Восстановление прав свыше 99% указанных вкладчиков осуществлено во внесудебном порядке.

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