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Агентство Fitch Ratings подтвердило рейтинг СКБ-банка
17 ноябрь 2017 (16:20)
УрБК, Екатеринбург, 17.11.2017. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг ПАО «СКБ-банк» на уровне «В-» со стабильным прогнозом. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.
Согласно отчету, подтверждение рейтинга отражает стабильное положение банка со времени последнего пересмотра.
По мнению аналитиков Fitch Ratings, показатель достаточности капитала, рассчитанный по методике агентства, улучшился. Агентство также отмечает достаточный уровень ликвидности СКБ-банка и наличие прибыли.
Fitch Ratings отмечает наличие потенциала для повышения рейтингов СКБ-банка в случае последовательного улучшения показателей активов, продолжительной прибыльности и укрепления капитализации.
Согласно отчету, подтверждение рейтинга отражает стабильное положение банка со времени последнего пересмотра.
По мнению аналитиков Fitch Ratings, показатель достаточности капитала, рассчитанный по методике агентства, улучшился. Агентство также отмечает достаточный уровень ликвидности СКБ-банка и наличие прибыли.
Fitch Ratings отмечает наличие потенциала для повышения рейтингов СКБ-банка в случае последовательного улучшения показателей активов, продолжительной прибыльности и укрепления капитализации.
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