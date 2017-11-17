Новости дня

Агентство Fitch Ratings подтвердило рейтинг СКБ-банка

УрБК, Екатеринбург, 17.11.2017. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг ПАО «СКБ-банк» на уровне «В-» со стабильным прогнозом. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.



Согласно отчету, подтверждение рейтинга отражает стабильное положение банка со времени последнего пересмотра.



По мнению аналитиков Fitch Ratings, показатель достаточности капитала, рассчитанный по методике агентства, улучшился. Агентство также отмечает достаточный уровень ликвидности СКБ-банка и наличие прибыли.



Fitch Ratings отмечает наличие потенциала для повышения рейтингов СКБ-банка в случае последовательного улучшения показателей активов, продолжительной прибыльности и укрепления капитализации.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: