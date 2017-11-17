Новости дня

Центробанк ожидает в I полугодии 2018 года ускорение инфляции

УрБК, Москва, 17.11.2017. Инфляция в РФ в I полугодии 2018 года, по мере исчерпания временных факторов, несколько ускорится. Об этом говорится в информационно-аналитическом комментарии ЦБ «Динамика потребительских цен».



«Ожидается, что по итогам года инфляция не превысит 3% и в I полугодии 2018 года, по мере исчерпания влияния временных факторов, несколько повысится», — говорится в документе.



В октябре 2017 года, по данным ЦБ, годовая инфляция замедлилась до 2,7%. Банк России оценивает данную ситуацию как сохранение инфляции вблизи 4%, учитывая, что ее отклонение вниз от прогноза в основном связано с временными факторами.



При проведении денежно-кредитной политики ЦБ будет учитывать среднесрочные риски отклонения инфляции от цели как вверх, так и вниз, в том числе риски, связанные с динамикой инфляционных ожиданий, которые могут сохранять чувствительность к изменению цен на отдельные группы товаров и услуг и курсовой динамике, говорится в документе.



Ориентир ЦБ по инфляции составляет 4%. При этом последний уточненный прогноз МЭР на 2017 год предполагает рост потребительских цен на 2,5-2,8%. ЦБ четверг также вновь пересмотрел свой прогноз по инфляции на текущий год — до 2,5-2,7% с ранее ожидавшихся 3,2%.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: