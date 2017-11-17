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РМК инвестирует 220 млн рублей в строительство спорткомплекса в Коркино

УрБК, Челябинск, 17.11.2017. Русская медная компания (РМК) планирует построить (РМК) в городе Коркино Челябинской области многофункциональный спортивный комплекс. Об этом сообщает пресс-служба РМК.



Проект обсудили 16 ноября 2017 года на заседании инвестиционного совета при главе региона.



«Физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) будет включать здание площадью 2,5 тыс. кв. м. и открытую арену площадью 6 тыс. кв. м. В закрытой части ФОКа разместятся залы дзюдо, бокса и фитнеса, баскетбольная площадка, тренажерный зал и административный блок. На открытой площадке будут беговые дорожки с профессиональным покрытием, workout-площадка, детская площадка, а также трибуны на 250 мест. Комплекс смогут посещать взрослые, подростки и дети», — говорится в сообщении.



Ввести в эксплуатацию спортивный объект в Коркино планируется осенью 2018 года. Объем инвестиций в проект оценивается в 220 млн руб.



Губернатор Челябинской области Борис Дубровский оценил предложенный РМК план строительства ФОКа в Коркино как «инвестпроект с высокой степенью социальной значимости», который будет способствовать популяризации массового спорта.



«Помимо обеспечения современных комфортных условий для занятий физкультурой и спортом для жителей Коркинского района, наша инициатива позволит создать несколько десятков новых рабочих мест, а объем дополнительных налоговых отчислений превысит 6 млн руб. с 2019 года», — заявил генеральный директор Томинского ГОКа Валерий Улановский.



ФОК в Коркино станет практически полным аналогом спорткомплекса в Карабаше, торжественное открытие которого состоялось 18 сентября 2017 года при участии губернатора Челябинской области Бориса Дубровского и председателя совета директоров РМК Игоря Алтушкина.

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