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Запасы топочного мазута у свердловских организаций за год сократились на 1,9%

17 ноябрь 2017 (16:29)

УрБК, Екатеринбург, 17.11.2017. Запасы топочного мазута у организаций Свердловской области в октябре 2017 года сократились на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, сообщает Свердловскстат.

Запасы угля увеличились за год на 26,1%. Их организациям хватит на 39 дней, запасов топочного мазута — на 766 дней.

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