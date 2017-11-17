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Запасы топочного мазута у свердловских организаций за год сократились на 1,9%
17 ноябрь 2017 (16:29)
УрБК, Екатеринбург, 17.11.2017. Запасы топочного мазута у организаций Свердловской области в октябре 2017 года сократились на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, сообщает Свердловскстат.
Запасы угля увеличились за год на 26,1%. Их организациям хватит на 39 дней, запасов топочного мазута — на 766 дней.
Запасы угля увеличились за год на 26,1%. Их организациям хватит на 39 дней, запасов топочного мазута — на 766 дней.
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