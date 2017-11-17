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США пригрозили принять меры против властей Камбоджи
17 ноябрь 2017 (16:25)
США пригрозили Камбодже «конкретными шагами» в связи с роспуском в стране оппозиционной партии. Об этом сообщает РИА «Новости»со ссылкой на заявление официального представителя Белого дома Сары Сандерс.
«Соединенные Штаты предпримут конкретные шаги в ответ на действия правительства Камбоджи, которые вызывают глубокое сожаление. В качестве первого шага мы прекращаем поддержку национального комитета Камбоджи по проведению выборов и осуществления им предстоящих в 2018 году национальных выборов. При нынешнем курсе выборы в следующем году не будут легитимными, свободными или честными», — говорится в заявлении.
Верховный суд принял постановление о роспуске оппозиционной Партии национального спасения Камбоджи (ПНСК) в четверг, 16 ноября. По решению суда все депутаты от ПНСК теряют мандаты в парламенте и местных органах, а наиболее видные представители партии отстраняются от политической деятельности на пять лет.
«Соединенные Штаты предпримут конкретные шаги в ответ на действия правительства Камбоджи, которые вызывают глубокое сожаление. В качестве первого шага мы прекращаем поддержку национального комитета Камбоджи по проведению выборов и осуществления им предстоящих в 2018 году национальных выборов. При нынешнем курсе выборы в следующем году не будут легитимными, свободными или честными», — говорится в заявлении.
Верховный суд принял постановление о роспуске оппозиционной Партии национального спасения Камбоджи (ПНСК) в четверг, 16 ноября. По решению суда все депутаты от ПНСК теряют мандаты в парламенте и местных органах, а наиболее видные представители партии отстраняются от политической деятельности на пять лет.
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