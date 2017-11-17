Дайджест
Госдеп предупредил о рисках новых терактов в Европе
17 ноябрь 2017 (16:24)
Госдеп США предупредил о повышенной террористической угрозе в Европе в праздничный сезон. Об этом сообщает РИА «Новости»
«Госдепартамент предупреждает граждан США о повышенном риске терактов по всей Европе, особенно в праздничный сезон», — говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что данное предупреждение действует до 31 января 2018 года.
Ранее сообщалось, что полиция Германии предотвратила теракт на севере страны.
«Госдепартамент предупреждает граждан США о повышенном риске терактов по всей Европе, особенно в праздничный сезон», — говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что данное предупреждение действует до 31 января 2018 года.
Ранее сообщалось, что полиция Германии предотвратила теракт на севере страны.
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