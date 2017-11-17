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Госдеп предупредил о рисках новых терактов в Европе

17 ноябрь 2017 (16:24)

Госдеп США предупредил о повышенной террористической угрозе в Европе в праздничный сезон. Об этом сообщает РИА «Новости»

«Госдепартамент предупреждает граждан США о повышенном риске терактов по всей Европе, особенно в праздничный сезон», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что данное предупреждение действует до 31 января 2018 года.

Ранее сообщалось, что полиция Германии предотвратила теракт на севере страны.

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