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В ОАЭ построят «марсианский город»

«Марсианский город» Mars Scientific City в Дубае, где будут симулироваться условия жизни на Красной планете, будет построен через два с половиной года. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя космического агентства ОАЭ Мухаммеда Нассера аль-Ахбаби.



Он отметил, что к настоящему моменту уже определены бюджет и место строительства города.



«Космический сектор ОАЭ будет способствовать росту основанной на знаниях экономики, а также позиционировать нас как лидера в передовых технологиях», — сказал аль-Ахбаби.

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