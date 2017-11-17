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В ОАЭ построят «марсианский город»
17 ноябрь 2017 (16:24)
«Марсианский город» Mars Scientific City в Дубае, где будут симулироваться условия жизни на Красной планете, будет построен через два с половиной года. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя космического агентства ОАЭ Мухаммеда Нассера аль-Ахбаби.
Он отметил, что к настоящему моменту уже определены бюджет и место строительства города.
«Космический сектор ОАЭ будет способствовать росту основанной на знаниях экономики, а также позиционировать нас как лидера в передовых технологиях», — сказал аль-Ахбаби.
Он отметил, что к настоящему моменту уже определены бюджет и место строительства города.
«Космический сектор ОАЭ будет способствовать росту основанной на знаниях экономики, а также позиционировать нас как лидера в передовых технологиях», — сказал аль-Ахбаби.
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