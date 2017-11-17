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Официальный курс долл. США снизился на 35 коп., евро — на 34 руб.
17 ноябрь 2017 (16:10)
УрБК, Москва, 17.11.2017. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 18 ноября 2017 года. Курс долл. США снизился на 35,73 коп., до 59,63 руб., евро снизился на 34,36 руб., до 70,36 руб.
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