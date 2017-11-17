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Правительство повысило предельную величину базы взносов в ПФР до 1 млн рублей
17 ноябрь 2017 (15:52)
УрБК, Москва, 17.11.2017. С 1 января 2018 года предельная база взносов в Пенсионный фонд России (ПФР) и Фонд обязательного социального страхования (ФОСС) увеличится до 1,021 млн руб. и 815 тыс. руб. соответственно, следует из постановления правительства РФ от 15 ноября 2017 года.
Предельная база — это уровень зарплат, выше которого взносы на обязательное пенсионное страхование уплачиваются по ставке 10%, а в ФОСС — не уплачиваются. Для зарплат ниже предельной величины ставки по страховым взносам составляют 22% в ПФР и 2,9% в ФОСС.
В 2017 году предельная база для взносов в ПФР составляла 876 тыс. руб., в ФОСС — 755 тыс. руб.
Отмечается, что принятое решение позволит создать условия для обеспечения устойчивых источников выплат гражданам страхового обеспечения по соответствующему виду соцстрахования.
Планируемое поступление страховых взносов в 2018 году на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством составит 527,8 млрд руб., на обязательное пенсионное страхование — 4 трлн 693,7 млрд руб.
Неделю назад Госдума одобрила в первом чтении законопроект о сокращении межбюджетных трансфертов в ПФР с 989,1 млрд руб. до 959,1 млрд руб.
Предельная база — это уровень зарплат, выше которого взносы на обязательное пенсионное страхование уплачиваются по ставке 10%, а в ФОСС — не уплачиваются. Для зарплат ниже предельной величины ставки по страховым взносам составляют 22% в ПФР и 2,9% в ФОСС.
В 2017 году предельная база для взносов в ПФР составляла 876 тыс. руб., в ФОСС — 755 тыс. руб.
Отмечается, что принятое решение позволит создать условия для обеспечения устойчивых источников выплат гражданам страхового обеспечения по соответствующему виду соцстрахования.
Планируемое поступление страховых взносов в 2018 году на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством составит 527,8 млрд руб., на обязательное пенсионное страхование — 4 трлн 693,7 млрд руб.
Неделю назад Госдума одобрила в первом чтении законопроект о сокращении межбюджетных трансфертов в ПФР с 989,1 млрд руб. до 959,1 млрд руб.
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