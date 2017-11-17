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«Уральские авиалинии» запустят новогодний рейс из Москвы в Новосибирск

УрБК, Екатеринбург, 17.11.2017. Авиакомпания «Уральские авиалинии» запустят новогодний рейс U6-899 Москва — Новосибирск 31 декабря 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.



Вылет из Москвы в 23.45, прилет в Новосибирск в 7.45 (местного времени). На праздничный рейс авиакомпания дарит пассажирам выгодные цены: 3 тыс. 815 руб. за билет в одну сторону без багажа, 4 тыс. 815 руб. за билет в одну сторону с багажом, 7 тыс. 630 руб. за билет туда-обратно без багажа и 8 тыс. 630 руб. за билет туда-обратно с багажом.



«Встретить Новый год на борту «Уральских авиалиний» и прогуляться по достопримечательностям зимнего Новосибирска можно купив билеты на www.uralairlines.com, в мобильном приложении UralAirlines, по телефону call-центра авиакомпании 8-800-7700-262, а также в авиакассах», — говорится в сообщении.

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