Кризис
В Свердловской области в 2017 году забраковали 2,2 тысячи пачек сигарет и папирос
17 ноябрь 2017 (15:24)
Управление Роспотребнадзора по Свердловской области с января по сентябрь 2017 года забраковало 2 тыс. 236 пачек сигарет и папирос, сообщает пресс-служба ведомства.
В общей сложности за 9 месяцев текущего года сотрудники Роспотребнадзора проверили 26 547 пачек табачной продукции. Доля брака, таким образом, составила 8%.
Основными причинами забраковки продукции послужило отсутствие сопроводительных документов.
В общей сложности за 9 месяцев текущего года сотрудники Роспотребнадзора проверили 26 547 пачек табачной продукции. Доля брака, таким образом, составила 8%.
Основными причинами забраковки продукции послужило отсутствие сопроводительных документов.
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