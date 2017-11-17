Новости дня

Поголовье птицы в Свердловской области в октябре сократилось на 100 тыс. единиц

УрБК, Екатеринбург, 17.11.2017. Поголовье птицы в Свердловской области в октябре 2017 года составило 14 млн 300 тыс. единиц, что на 100 тыс. ниже уровня аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает Свердловскстат.



Поголовье крупного рогатого скота в октябре увеличилось на 3%, свиней — на 4,1%, овц и коз — на 0,6%.



В январе-октябре 2017 года производство молока в Свердловской области выросло на 6,1% к уровню соответствующего периода прошлого года, яиц — на 3,6%.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: