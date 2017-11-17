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Поголовье птицы в Свердловской области в октябре сократилось на 100 тыс. единиц
17 ноябрь 2017 (14:50)
УрБК, Екатеринбург, 17.11.2017. Поголовье птицы в Свердловской области в октябре 2017 года составило 14 млн 300 тыс. единиц, что на 100 тыс. ниже уровня аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает Свердловскстат.
Поголовье крупного рогатого скота в октябре увеличилось на 3%, свиней — на 4,1%, овц и коз — на 0,6%.
В январе-октябре 2017 года производство молока в Свердловской области выросло на 6,1% к уровню соответствующего периода прошлого года, яиц — на 3,6%.
Поголовье крупного рогатого скота в октябре увеличилось на 3%, свиней — на 4,1%, овц и коз — на 0,6%.
В январе-октябре 2017 года производство молока в Свердловской области выросло на 6,1% к уровню соответствующего периода прошлого года, яиц — на 3,6%.
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