ММК увеличил поставки автолистов

Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) в последние месяцы заметно нарастил объемы поставок автомобильных листов. Это произошло за счет ввода в эксплуатацию нового агрегата непрерывного горячего цинкования (АНГЦ) №3 в июле 2017 года. В ноябре данный проект стал победителем конкурса «Главное событие 2017 года в металлургии России».Как рассказал ведущий специалист Научно-технического центра комбината Антон Антонов, ММК является одним из ведущих производителей автомобильного листа в России. Поддерживать этот статус компании позволяет способность удовлетворять постоянно растущие требования к качеству автолиста, которые выдвигают автопроизводители.В настоящее время металл ММК комбината востребован для производства автомобилей российскими компаниями «АвтоВАЗ», «ГАЗ», «УАЗ», «КамАЗ», а также Ford, Volkswagen, Renault и Nissan — мировыми автогигантами, имеющими собственное производство в России.В ПАО «ММК» создан электронный каталог, размещенный на сайте компании, в котором можно найти информацию о размерном сортаменте, количестве наносимого масла, шероховатости поверхности и микроструктуры.«Приоритетная задача для сохранения конкурентоспособности ПАО «ММК» на рынке автолиста — освоение новых типов марок стали. Так, в рамках реализуемой многолетней программы одобрения металлопроката у иностранных и отечественных автопроизводителей в 2017 году в условиях листопрокатного цеха № 11, в котором расположен новейший комплекс холодной прокатки ММК, освоено производство и ведутся поставки по коммерческим заказам ведущим потребителям автомобильной промышленности высокопрочных двухфазных марок стали различных классов прочности от DP450 до DP1000. Также в рамках данной программы опробована технология получения металлопроката с комплекснофазной структурой классов прочности СP600, СP800», — говорится в сообщении.Для снижения затрат и с целью формирования более конкурентной ценовой политики в ПАО «ММК» разрабатываются новые способы производства, характеризующиеся повышенной экономичностью по сравнению с традиционно применяемой IF-сталью (особонизкоуглеродистой). Кроме того, снижению затрат способствует унификация марочно-размерного сортамента наряду с успешно внедренной автоматизированной системой оперативно-календарного планирования.Отметим, что ввод в эксплуатацию нового агрегата непрерывного горячего цинкования № 3 летом 2017 года позволил ММК стать лауреатом конкурса «Главное событие 2017 года в металлургии России».Церемония награждения лауреатов состоялась в Москве в рамках официального приема по случаю открытия ведущей специализированной промышленной выставки «Металл-Экспо 2017». Почетный диплом лауреата и символический трофей, выполненный в виде скульптуры металлурга, был вручен начальнику департамента продаж по России ПАО «ММК» Алексею Кузьмину.«АНГЦ № 3 построен на площадке листопрокатного цеха № 11. Агрегат предназначен для получения продукции с цинковым покрытием, которое наносится методом горячего цинкования на тонколистовой холоднокатаный прокат из малоуглеродистой стали. Контракт на поставку оборудования для нового агрегата был заключен в июле 2015 года с машиностроительным концерном SMS group (Германия). Производительность нового агрегата — 360 тыс. т в год, при этом он будет использовать холоднокатаную полосу без покрытия, выпускаемую в ЛПЦ № 11», — сообщили представители комбината.Реализация данного проекта соответствует стратегии ММК по увеличению доли продукции глубокой переработки с высокой добавленной стоимостью. С запуском АНГЦ № 3 мощности комбината по производству оцинкованного проката возросли почти на 20%, превысив 2 млн т в год.