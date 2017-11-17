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Fitch заявило об угрозе дефолта Азиатско-Тихоокеанского банка

УрБК, Москва, 17.11.2017. Международное рейтинговое агентство Fitch приняло решение сохранить негативный прогноз по рейтингу Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ). Об этом сообщает «Прайм».



Отмечается, что в настоящее время этой кредитной организации присвоен рейтинг ССС, который означает возможный дефолт.



По данным агентства, план финансового оздоровления АТБ должен быть реализован в течение нескольких месяцев, однако в него может вмешаться регулятор в случае, если банку не хватит собственного капитала. Сейчас в план входят такие действия, как продажа непрофильных активов и акций, восстановление части резервов, а также генерирование прибыли.



Fitch особо подчеркивает: банку может потребоваться резервирование средств по кредитам, данным связанным сторонам. Представитель АТБ прокомментировал изданию, что выводы аналитиков Fitch не имеют под собой основания в ситуации банка.



По данным БИР Аналитик, банк занимал на 1 июля текущего года 53 место в банковской системе РФ с активами 138 млрд руб., собственные средства составляли 13 млрд руб., средства населения — 65,2 млрд руб.



Напомним, в Екатеринбурге на сегодняшний день функционирует одно отделение кредитной организации.

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