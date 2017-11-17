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За нарушения правил продажи сигарет в Свердловской области выписаны штрафы на 6,1 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 17.11.2017. Управление Роспотребнадзора по Свердловской области за 9 месяцев 2017 года выписало штрафы на сумму 6,1 млн руб. за нарушения при продаже табачной продукции, сообщает пресс-служба ведомства.



В общей сложности с января по сентябрь текущего года сотрудники Роспотребнадзора выявили в регионе 710 нарушений. Претензии ведомства были связаны с отсутствием закона о запрете курения на объектах, где курение запрещено; продажей табачных изделий с превышением максимальной розничной цены; продажей сигарет несовершеннолетним.



Всего за 9 месяцев текущего года было составлено 468 протоколов об административном правонарушении. Кроме того, областным Управлением Роспотребнадзора подано 17 исков о признании запрещенной к распространению в интернете информации о продаже табачной продукции дистанционным способом.

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