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«Карабашмедь» сократила время розлива черновой меди в два раза

УрБК, Челябинск, 17.11.2017. ЗАО «Карабашмедь» (входит в Группу «Русская медная компания») завершает пусконаладочные работы на новой механизированной линии розлива черновой меди. Об этом сообщает пресс-служба РМК.



На предприятии уже получена первая продукция на новой механизированной линии розлива черновой меди. Пробные пуски оборудования показали двукратное сокращение времени розлива с двух до одного часа.



«Это позволило увеличить выпуск готовой продукции и сократить время простоя конвертера в ожидании розлива металла. Раньше из-за простоев периодически возникала проблема застывания металла. Теперь она решена», — прокомментировал первые результаты заместитель главного инженера по эксплуатации и ремонту оборудования ЗАО «Карабашмедь» Алексей Ханжин.



В отделении розлива черновой меди установлена система аспирации для эвакуации отходящих газов и направления их в систему газоочистки, что позволит улучшить условия труда на рабочих местах и минимизировать нагрузку на окружающую среду. Кроме того, благодаря новому оборудованию из технологического процесса удалось исключить операции, которые ранее приходилось делать вручную.



Строительство участка механизированного розлива черновой меди на ЗАО «Карабашмедь» входит в программу мероприятий, реализуемых на предприятии в Год экологии в России. Соответствующее соглашение между заводом, Министерством природных ресурсов и экологии России, Росприроднадзором и правительством Челябинской области было подписано в ноябре 2016 года. Помимо этого, соглашение включает установку новых конвертеров с газоплотными напыльниками и замену газоочистной системы. Все это позволит дополнительно сократить производственные выбросы.



В рамках текущей программы модернизации ЗАО «Карабашмедь» РМК увеличит мощности производства черновой меди до 150 тыс. т в год. Объем инвестиций в этот проект в 2017-2018 годы составит порядка 4 млрд руб. Модернизация завода решит задачи не только повышения производительности предприятия, но и улучшения условий труда и минимизации нагрузки на окружающую среду.

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