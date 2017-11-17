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С начала года льготы по оплате услуг ЖКХ получили 22,4% свердловчан
17 ноябрь 2017 (12:48)
УрБК, Екатеринбург, 17.11.2017. За январь-сентябрь 2017 года социальной поддержкой при оплате услуг ЖКХ воспользовались 970,8 тыс. жителей Свердловской области или 22,4% всего населения региона. Об этом сообщает Свердловскстат.
Среднемесячный размер социальной поддержки на одного пользователя составил 753 руб. Самые высокие показатели были зафиксированы в Рефтинском (1 тыс. 348 руб.), Малышевском (1 тыс. 266 руб.), Пышминском (1 тыс. 203 руб.), Шалинском (1 тыс. 064 руб.), Каменском (988 руб.) городских округах, в Нижнем Тагиле (963 руб.), в Заречном (959 руб.). В Екатеринбурге этот средний размер социальной поддержки составил 703 руб.
На конец сентября 2017 года правом получать субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг воспользовались 82 тыс. свердловских семей, что на 5,2 тыс. больше, чем в начале года.
Среднемесячный размер социальной поддержки на одного пользователя составил 753 руб. Самые высокие показатели были зафиксированы в Рефтинском (1 тыс. 348 руб.), Малышевском (1 тыс. 266 руб.), Пышминском (1 тыс. 203 руб.), Шалинском (1 тыс. 064 руб.), Каменском (988 руб.) городских округах, в Нижнем Тагиле (963 руб.), в Заречном (959 руб.). В Екатеринбурге этот средний размер социальной поддержки составил 703 руб.
На конец сентября 2017 года правом получать субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг воспользовались 82 тыс. свердловских семей, что на 5,2 тыс. больше, чем в начале года.
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