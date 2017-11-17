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В Свердловской области в 2017 году забраковали 2,2 тысячи пачек сигарет и папирос

17 ноябрь 2017 (12:30)

УрБК, Екатеринбург, 17.11.2017. Управление Роспотребнадзора по Свердловской области с января по сентябрь 2017 года забраковало 2 тыс. 236 пачек сигарет и папирос, сообщает пресс-служба ведомства.

В общей сложности за 9 месяцев текущего года сотрудники Роспотребнадзора проверили 26 547 пачек табачной продукции. Доля брака, таким образом, составила 8%.

Основными причинами забраковки продукции послужило отсутствие сопроводительных документов.

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