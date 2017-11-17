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УБРиР снизил ставки по программе рефинансирования кредитов
17 ноябрь 2017 (12:09)
УрБК, Екатеринбург, 17.11.2017. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) с 14 ноября 2017 года снизил ставки по программе рефинансирования кредитов на 2-6 п.п. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.
Теперь ставку можно снизить до 13% (для клиентов, получающих зарплату на карты банка) и до 15% (для прочих клиентов), внеся платеж за пять дней до установленной даты по графику через дистанционные каналы (банкомат или интернет-банк) обслуживания, и переведя заработную плату на карту банка или совершать покупки в магазинах с помощью карты банка.
«Программа рефинансирования пользуется большим спросом. Причины очевидны: люди, взявшие займы под высокие ставки ранее (в 2015-2016 годах), сейчас хотят снизить нагрузку на семейный бюджет. Мы это понимаем и, учитывая потребности клиентов, сделали продукт рефинансирования доступнее», — говорит начальник управления кредитных продуктов УБРиР Светлана Давыдова.
УБРиР запустил программу рефинансирования кредитов сторонних банков в марте 2017 года, и последние три месяца объемы средств, выданных на погашение кредитов других банков, в среднем растут на 50% ежемесячно.
«Сейчас доля таких кредитов в общем объеме выдач составляет 5%, в следующем году мы планируем существенно увеличить долю рефинансирования в общем кредитном портфеле», — добавила С. Давыдова.
Теперь ставку можно снизить до 13% (для клиентов, получающих зарплату на карты банка) и до 15% (для прочих клиентов), внеся платеж за пять дней до установленной даты по графику через дистанционные каналы (банкомат или интернет-банк) обслуживания, и переведя заработную плату на карту банка или совершать покупки в магазинах с помощью карты банка.
«Программа рефинансирования пользуется большим спросом. Причины очевидны: люди, взявшие займы под высокие ставки ранее (в 2015-2016 годах), сейчас хотят снизить нагрузку на семейный бюджет. Мы это понимаем и, учитывая потребности клиентов, сделали продукт рефинансирования доступнее», — говорит начальник управления кредитных продуктов УБРиР Светлана Давыдова.
УБРиР запустил программу рефинансирования кредитов сторонних банков в марте 2017 года, и последние три месяца объемы средств, выданных на погашение кредитов других банков, в среднем растут на 50% ежемесячно.
«Сейчас доля таких кредитов в общем объеме выдач составляет 5%, в следующем году мы планируем существенно увеличить долю рефинансирования в общем кредитном портфеле», — добавила С. Давыдова.
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