Дайджест
ТНТ откажется от показа иностранных фильмов
17 ноябрь 2017 (12:08)
Телеканал ТНТ с 20 ноября полностью перейдет на российский контент, отказавшись от зарубежных фильмов. Об этом ТАСС сообщил руководитель субхолдинга «Газпром-медиа Развлекательное телевидение» и гендиректор канала Артур Джанибекян.
Среди причин такого решения он назвал независимость ТНТ от курса валют и других внешнеэкономических факторов, влияющих на закупку зарубежного кино.
«Пока наши конкуренты показывают американские фильмы, мы создаем самый востребованный и качественный контент. По сути, мы конкурируем не с российскими телеканалами, а с мировыми мейджерами», — сказал Джанибекян.
Среди причин такого решения он назвал независимость ТНТ от курса валют и других внешнеэкономических факторов, влияющих на закупку зарубежного кино.
«Пока наши конкуренты показывают американские фильмы, мы создаем самый востребованный и качественный контент. По сути, мы конкурируем не с российскими телеканалами, а с мировыми мейджерами», — сказал Джанибекян.
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