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ТНТ откажется от показа иностранных фильмов

Телеканал ТНТ с 20 ноября полностью перейдет на российский контент, отказавшись от зарубежных фильмов. Об этом ТАСС сообщил руководитель субхолдинга «Газпром-медиа Развлекательное телевидение» и гендиректор канала Артур Джанибекян.



Среди причин такого решения он назвал независимость ТНТ от курса валют и других внешнеэкономических факторов, влияющих на закупку зарубежного кино.



«Пока наши конкуренты показывают американские фильмы, мы создаем самый востребованный и качественный контент. По сути, мы конкурируем не с российскими телеканалами, а с мировыми мейджерами», — сказал Джанибекян.

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