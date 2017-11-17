Дайджест
Число жертв ДТП в Марий Эл выросло до 15 человек
17 ноябрь 2017 (12:08)
Жертвами ДТП с автобусом и лесовозом в Марий Эл стали 15 человек. Об этом в четверг, 16 ноября, «Ленте.ру» сообщила представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко.
Среди погибших есть один несовершеннолетний. Еще четыре человека госпитализированы в тяжелом состоянии. «Интерфакс» уточнил, что 14 человек погибли на месте, еще одна женщина умерла по дороге в больницу.
Петренко добавила, что по факту случившегося возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья»).
Для оказания помощи в расследовании дела на место происшествия выехали следователи-криминалисты центрального аппарата СКР.
Среди погибших есть один несовершеннолетний. Еще четыре человека госпитализированы в тяжелом состоянии. «Интерфакс» уточнил, что 14 человек погибли на месте, еще одна женщина умерла по дороге в больницу.
Петренко добавила, что по факту случившегося возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья»).
Для оказания помощи в расследовании дела на место происшествия выехали следователи-криминалисты центрального аппарата СКР.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- В ДТП во Владимирской области погибли 19 человек
- В Екатеринбурге задержан первый подозреваемый по делу об обрушении кровли на ЗиКе
- По факту ЧП на оборонном заводе в Екатеринбурге возбуждено уголовное дело
- По версии ФСБ взрывы в московском метро организовали террористки-смертницы
- Жертвами взрывов в московском метро стали не менее 30 человек
Loading...