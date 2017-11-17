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Число жертв ДТП в Марий Эл выросло до 15 человек

Жертвами ДТП с автобусом и лесовозом в Марий Эл стали 15 человек. Об этом в четверг, 16 ноября, «Ленте.ру» сообщила представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко.



Среди погибших есть один несовершеннолетний. Еще четыре человека госпитализированы в тяжелом состоянии. «Интерфакс» уточнил, что 14 человек погибли на месте, еще одна женщина умерла по дороге в больницу.



Петренко добавила, что по факту случившегося возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья»).



Для оказания помощи в расследовании дела на место происшествия выехали следователи-криминалисты центрального аппарата СКР.

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