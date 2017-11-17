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Российский боксер рассказал о регулярном употреблении алкоголя

17 ноябрь 2017 (12:07)

Российский боксер Сергей Ковалев рассказал о регулярном употреблении алкогольных напитков. Об этом сообщает Fight Hub TV.

«Я раньше спокойно пил пиво, ведь никаких последствий не было. Я мог выпивать по несколько банок пива каждый день. Водку тоже пил. Перед ужином. Это было нормально», — признался Ковалев.

Боксер заявил, что изменил распорядок дня.

«Раньше делал слишком большие паузы между боями. Отдых не шел на пользу — набирал лишний вес. Сейчас же сижу на диете, пью только воду, никаких газировок или алкоголя», — добавил спортсмен.

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