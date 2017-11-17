Дайджест

В Японии разработали антистресс-робота

17 ноябрь 2017 (12:07)

В Японии на одной из крупнейших выставок электроники CEATEC был представлен Qoobo — антистресс-робот, который похож на круглую подушку с хвостом, но без головы. Об этом сообщает телеканал CNN.

Робот был разработан компанией Yukai Engineering и создан на средства, собранные при помощи краудфандинга.

«Это уютное общение, которое согревает ваше сердце так, как делают животные», — заявляют создатели устройства.

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