Дайджест
В Японии разработали антистресс-робота
17 ноябрь 2017 (12:07)
В Японии на одной из крупнейших выставок электроники CEATEC был представлен Qoobo — антистресс-робот, который похож на круглую подушку с хвостом, но без головы. Об этом сообщает телеканал CNN.
Робот был разработан компанией Yukai Engineering и создан на средства, собранные при помощи краудфандинга.
«Это уютное общение, которое согревает ваше сердце так, как делают животные», — заявляют создатели устройства.
Робот был разработан компанией Yukai Engineering и создан на средства, собранные при помощи краудфандинга.
«Это уютное общение, которое согревает ваше сердце так, как делают животные», — заявляют создатели устройства.
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