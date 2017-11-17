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В Екатеринбург завезли свинину из зараженного АЧС тюменского предприятия

УрБК, Екатеринбург, 17.11.2017. В начале ноября 2017 года в Екатеринбург завезли свинину из тюменского предприятия ООО «Комплекс», где ранее выявили геном африканской чумы свиней, сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора Свердловской области.



«Согласно письму Управления Россельхознадзора по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам Управление Россельхознадзора по Свердловской области сообщает, что в ходе проводимого расследования стало известно, что 03.11.2017 в адрес ИП Бисерова А. В. (Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Молотобойцев) была направлена продукция свиноводства из ООО «Комплекс» (Тюменская область, Исетский район, с. Шорохово), где 10.11.2017 выявлен геном вируса африканской чумы свиней», — указано в сообщении надзорного органа.



Напомним, из шести регионов Уральского федерального округа с начала ноября 2017 года случаи заболевания африканской чумой свиней зафиксировали уже в четырех. 3 ноября АЧС в поселке Тимирязевский Чебаркульского района, где животных в личном подсобном хозяйстве кормили термически необработанными отходами. В результате всех свиней в данном населенном пункте подвергли эвтаназии и сожгли. В регионе до сих пор действуют особые пропускные правила в зараженный пункт.



На прошлой неделе, 10 ноября, заражение АЧС зарегистрировали в селе Шорохово Исетского района Тюменской области, где расположен свинокомплекс ООО «Комплекс». Это одно из крупнейших предприятий региона, которое поставляет мясо переработчикам ЗАО МПК «Абсолют», ООО «Мясокомбинат Ялуторовский» и десяткам других компаний.



При этом Россельхознадзор подозревает, что ООО «Комплекс» скрывало падеж животных как минимум две недели и продолжало рассылать зараженную продукцию переработчикам, в том числе в другие регионы. В связи с этим надзорный орган обратился в Генпрокуратуру РФ с просьбой привлечь к ответственности виновных лиц.

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