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В Екатеринбурге до мая будут ограничивать ночью движение по Макаровскому мосту

УрБК, Екатеринбург, 17.11.2017. В Екатеринбурге Железнодорожное дорожно-эксплуатационное управление (ДЭУ) до конца апреля 2018 года планирует закрывать движение автотранспорта по Макаровскому мосту для уборки снега, сообщает официальный сайт городской администрации.



«Железнодорожное дорожно-эксплуатационное управление (ДЭУ) будет закрывать движение автотранспорта по улице Челюскинцев, от улицы Гражданской до улицы Бориса Ельцина, с 00.00 до 05.00 с 16 ноября 2017 года по 30 апреля 2018 года для выполнения работ по уборке и вывозу снега», — говорится в сообщении.



Автовладельцам предложат объезжать участок по улицам Гражданской, Николая Никонова, Бориса Ельцина, Свердлова, проспекту Ленина, переулку Красному.

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